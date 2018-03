Cronaca

Castellammare - Tenta il suicidio in autostrada, salvato da un carabiniere

L'uomo si è tagliato le vene mentre era in auto sulla Napoli-Canosa.

sabato 17 marzo 2018 - 20:17

Tenta il suicidio tagliandosi le vene, ma viene salvato da una volante del 112. E’ accaduto questo pomeriggio sulla A16 Napoli-Canosa nei pressi dell’uscita di Benevento. Protagonista dell’insano gesto B.M., un 42enne di Castellammare di Stabia.



A salvargli la vita è stato l’allarme lanciato da un carabiniere in transito sull’autostrada a bordo di un mezzo pubblico che ha notato un’auto ferma su una piazzola di emergenza con a bordo un uomo in stato di semincoscienza. Il militare ha quindi allertato le forze che hanno fatto scattare i soccorsi, A giungere per primi sul posto sono stati gli agenti della polizia stradale di Grottaminarda.

Qui si sono trovati davanti un uomo seduto al posto di guida di un’utilitaria, in evidente stato confusionale, cosparso di sangue con una lama nelle mani. Copiose le fuoruscite di sangue dai polsi, sui quali vi erano diversi tagli. E’ stati subito richiesto l’intervento di un’autombulanza che hanno soccorso l’uomo trasportandolo poi al al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ariano Irpino.



La polizia ha poi accertato che l’autovettura a bordo della quale viaggiava l’uomo era priva di copertura assicurativa e di revisione. L’utilitaria è stata pertanto sottoposta a sequestro.

