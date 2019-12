Cronaca

Castellammare - Temporali in arrivo, diramata l'allerta meteo di colore giallo della Protezione Civile

Piogge attese dalle prime ore di domani

di genesp mercoledì 18 dicembre 2019 - 19:29

È stata diramata l'allerta meteo di colore giallo della Protezione Civile della Regione Campania. Nella giornata di domani si attendono infatti i classici temporali di fine anno che potrebbero provocare enormi disagi in tutto il comprensorio stabiese. Il meteo prevede piogge copiose per tutta la giornata tanto che l'allerta è di 24 ore. Venerdì dovrebbe essere invece l'unica giornata di sole prime del weekend piovoso. Il bel tempo tornerà sulla città di Castellammare dal 23 dicembre e per tutta la settimana natalizia.





Intanto per domani i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione. Il bollettino meteo della Regione Campania prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali". I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

