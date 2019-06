Cronaca

Castellammare - Taxi di altre città sul territorio stabiese, multati 4 operatori

Blitz della municipale questa mattina in viale delle Puglie.

mercoledì 12 giugno 2019 - 11:28

Ieir l'annuncio della interrogazione consiliare del PD sui tassisti abusivi in città, oggi il blitz della polizia municipale di Castellammare di Stabia guidati direttamente dal sindaco Gaetano Cimmino.



I caschi bianchi, questa mattina, si sono diretti in viale delle Puglie dove hanno sanzionato quattro tassisti per il mancato rispetto della licenza di appartenenza.



«I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni - fa sapre il primo cittadino stabiese - con l'obiettivo di debellare definitivamente un fenomeno che penalizza chi svolge il servizio munito di regolare licenza sul territorio stabiese».





Il capogruppo del PD, Francesco Iovino, aveva appena ieri denuncito taxi con licenza fuori città che, «in spregio alla normativa vigente, sono vettori di persone fuori comune (cioè nel nostro) usufruendo di stalli perenni siti in via delle Puglie difronte centro laser».