Cronaca

Castellammare - Task force contro i mezzi elettrici, è la terza nel mese di dicembre. 7 i veicoli irregolari

I guidatori sono stati accompagnati di volta in volta al viale Europa dove si trovavano personale e strumentazione della Motorizzazione

mercoledì 18 dicembre 2019 - 19:13

Mezzi elettrici, controlli a tappeto della polizia municipale di Castellammare di Stabia. I poliziotti stabiesi, guidati dal comandante Alfonso Mercurio, per la terza volta solo nel mese di dicembre, hanno bloccato persone a bordo di bici elettriche in vari punti della città, specie sul lungomare. I guidatori sono stati accompagnati di volta in volta al viale Europa dove si trovavano personale e strumentazione della Motorizzazione. L’obiettivo era quello di riscontrare eventuali caratteristiche tecniche modificate nei mezzi misurando la velocità massima sviluppabile.

Al termine dei controlli ben sette sono stati i casi in cui sono state riscontrate irregolarità con relativo sequestro del veicolo e sanzioni per guida senza patente e rc auto. Se supera la soglia di velocità prevista, infatti, significa che un mezzo ha caratteristiche tecniche modificate e quindi, a quel punto, rientrando nella categoria ciclomotore occorrono patentino, assicurazione e quant’altro.

