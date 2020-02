Cronaca

Castellammare - Tante persone scelgono di iscriversi all'Anpi

Giornata iniziale del tesseramento anpi 2020.

domenica 23 febbraio 2020 - 18:17

Si è svolta questa mattina nella Villa Comunale di Castellammare di Stabia presso la Cassa Armonica, la giornata iniziale del tesseramento all’ANPI per il 2020. Favorita da una bella giornata di sole, impreziosita dalle mascherine di Carnevale dei ragazzi, il gazebo dell’ANPI è stato preso d’assalto da numerosi cittadini desiderosi di tesserarsi. In poche ore è stato raggiunto lo stesso numero di tesserati dell’intero scorso anno.



«La Città di Castellammare, medaglia d’oro al merito civile per la Resistenza opposta alle truppe tedesche, ha serrato i ranghi intorno all’Associazione antifascista oggetto nelle scorse settimane di aggressioni verbali volgari e sopra le righe, al limite di vere e proprie farneticazioni - dicono dall'ANPI - Nulla di più dei simili comportamenti provocatori razzisti e fascisti avvenute in tante parti d’Italia, la cui contemporaneità fa pensare ad un unico disegno negazionista. Le provocazioni non hanno sortito il loro effetto a Castellammare e oggi vi è stata la risposta della città, che ha portato di fatto la propria solidarietà all’ANPI.

Un boomerang che ha avuto il solo risultato di aumentare i consensi per i custodi della memoria dei giorni terribili della Resistenza, che solo nei pochi giorni di settembre ’43 a Castellammare contò 32 eroici morti».



Soddisfatti i responsabili stabiesi dell’ANPI, il presidente Giuseppe Di Massa e la vice presidente avvocato Assunta Cacciapuoti che hanno sottolineato che «quest’anno ricorre il 75° anniversario della Liberazione e in vista, nel prossimo anno, del Centenario dell’assalto fascista al Palazzo Municipale del 1921».



L’ANPI ha proposto tra i progetti di Castellammare Capitale Italiana della Cultura 2021 proprio questa ricorrenza tra le iniziative da evidenziare, con la proposta di invitare nella nostra Città tutte le altre località italiane che subirono lo stesso affronto, magari ristampando il libro di Antonio Barone “Piazza Spartaco” che raccontò quell’evento o una brochure da distribuire ai giovani, come memoria storica per non dimenticare.

Castellammare - Tante persone scelgono di iscriversi all'Anpi

Condividi Facebook Twitter