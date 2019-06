Cronaca

Castellammare - Svolta nell'inchiesta Tsunami, la DDA chiede il processo per 29 affiliati ai D'Alessandro

Enzo D'Alessandro, Teresa Martone, Paolo Carolei e tanti altri potrebbero finire nuovamente alla sbarra

di genesp sabato 15 giugno 2019 - 09:09

È stato chiesto il rinvio a giudizio per 29 persone fra boss e affiliati del clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia. Arriva la svolta nella maxi inchiesta Tsunami che punta a decapitare la cosca di Scanzano, senza dubbio una delle più temute in tutta la Campania. Dopo la notifica di conclusione delle indagini, la Direzione Distrettuale Antimafia ha chiesto il processo per gli importanti membri dell'organizzazione criminale come Enzo D'Alessandro, Teresa Martone e anche Paolo Carolei. Le accuse sono varie: estorsione ed usura passando per spaccio e violenze private tutte aggravate dal metodo mafioso.



I fatti contestati nelle oltre 1500 pagine dell'inchiesta risalgono al lontano 2006 e terminano a ridosso dell'omicidio Tommasino. Gli investigatori si sono serviti di intercettazioni telefoniche e ambientali per incastrare soprattutto i principali esponenti dei D'Alessandro. Tutto ruota soprattutto intorno a 'Enzuccio' (ora in libertà) figlio del capoclan Michele D'Alessandro che ha gestito per anni l'organizzazione criminale. Un boss senza scrupoli che imponeva tassi estorsivi elevatissimi e che colpiva più imprenditori contemporaneamente.

La percentuale di Scanzano sugli appalti era del 5%, sia su lavori pubblici che privati. Al centro dell'inchiesta è finita anche la figura di Teresa Martone, madre di Vincenzo D'Alessandro, la quale ha gestito la cosca nei periodi di vuoto di potere (al momento è ai domiciliari dopo l'inchiesta Olimpo del dicembre scorso).



Rilevante contestualmente la figura di Paolo Carolei, esponente di spicco della cosca di Scanzano che riusciva ad intercettare lavori di tutti i tipi imponendo poi il pizzo agli imprenditori. Una figura pericolosa quella del Carolei che ha scalato velocemente le gerarchie della cosca fino a diventare reggente dopo l'arresto di Vincenzo D'Alessandro. Per 'Paoluccio' potrebbe arrivare una condanna dopo quella ricevuta per l'inchiesta Golden Gol che lo ha costretto anche al regime di 41bis.



Fra i 29 indagati e per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, ci sono anche i nomi di Francesco Belviso e Renato Cavaliere, due pentiti. Tsunami tuttavia volge al termine, la DDA prova a colpire il clan con un maxi processo che potrebbe decapitare la cosca di Scanzano.