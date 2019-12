Cronaca

Castellammare - Strisce pedonali davanti ad una siepe, spiegato il mistero: le aveva disegnate un privato

Un cittadino ha deciso di "spostarle". Indaga la municipale, rischia la denuncia

di genesp sabato 7 dicembre 2019 - 19:09

Chiarito il mistero delle strisce pedonali davanti ad una siepe in villa comunale. Secondo quanto accertato dalla redazione di StabiaChannel, a disegnare l'attraversamento pedonale è stato un privato cittadino, probabilmente un commerciante che non voleva avere le strisce davanti la propria attività. Per questo motivo, autonomamente e senza autorizzazioni dal Comune, aveva dato mandato ad alcuni operai di "spostarle" senza rendersi conto dell'inconveniente della siepe. Quando la foto ha fatto il giro del web scatenando polemiche su polemiche, sono partiti i controlli di Palazzo Farnese che ha ricostruito l'intera vicenda.

Allo stesso tempo, il colpevole del gesto ha provveduto a cancellare le strisce.



Tuttavia sul caso indafherà la polizia municipale di Castellammare di Stabia. Lunedì, infatti, il dirigente del settore darà incarico ai caschi bianchi di individuare il colpevole e denunciarlo. Nessun errore quindi dei tecnici o degli operai. Un servizio, quello delle strisce pedonali, che comunque il Comune non poteva realizzare considerato che non è stato ancora affidato l'appalto alla ditta che se ne dovrebbe occupare.

