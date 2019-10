Castellammare - Strada cede al centro antico, Â«siamo sempre piÃ¹ isolati ed abbandonatiÂ»

Cronaca

Castellammare - Strada cede al centro antico, «siamo sempre più isolati ed abbandonati»

Duro sfogo dei residenti di Largo Spirito Santo: «I vigili hanno messo delle tavole per coprire la buca. Ed il sindaco non si degna di rispondere ai nostri appelli».

di sr martedì 15 ottobre 2019 - 11:06

Una piccola voragine che potrebbe però provare ulteriori e maggiori danni si è aperta da giorni a Largo Spirito Santo, nel cuore del centro antico. Un pericolo più volte segnalato dai residenti, preoccupati dal fatto che sotto la strada ci sono le vasche borboniche. Un vuoto che potrebbe provare anche un crollo, con il conseguente cedimento della strada.



«Dopo varie segnalazioni – ci raccontano – sono venuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno posizionato delle tavole in legno sopra la buca e del nastro per delimitare l’area. Ma il problema non è solo quello che qualcuno possa finirci dentro ma anche che la strada potrebbe cedere all’improvviso.

Inoltre – spiegano – in questo modo si è ridotto lo spazio di percorrenza delle auto. In caso di necessità, un’ambulanza o un mezzo dei vigili del fuoco non riuscirebbe a passare».



Preoccupazioni più che lecite quelli dei residenti del centro antico che si sentono «sempre più abbandonati a noi stessi» gridano con rabbia. «Abbiamo anche cercato di metterci in contatto con il sindaco – concludono – Gli abbiamo fatto avere le foto di questo scempio, ma non ci ha degnati di alcuna risposta».

Castellammare - Strada cede al centro antico, «siamo sempre più isolati ed abbandonati»

Condividi Facebook Twitter