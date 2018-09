Cronaca

Castellammare - Squadra di calcio a 5 dei vigili trionfa al campionato italiano ASPMI

Il sindaco Cimmino: «Fare squadra è la ricetta ideale per raggiungere importanti traguardi».

di Simone Rocco mercoledì 12 settembre 2018 - 15:05

La squadra di calcio a 5 della polizia municipale di Castellammare di Stabia si è imposta nel campionato italiano di categoria ASPMI. E ieri mattina, nell'auola Falcone e Borsellino, si è svolto un breve momento di festeggiamento alla presenza del sindaco Gaetano Cimmino, del vicesindaco Lello Radice e del mister della squadra, l'attuale presidente del consiglio comunale Vincenzo Ungaro.



«Fare squadra è la ricetta ideale per raggiungere importanti traguardi - ha detto il sindaco Gaetano Cimmino - Complimenti alla polizia municipale di Castellammare di Stabia, che si è imposta nel campionato italiano di calcio a 5 ASPMI, riservato alle polizie municipali di tutta l'Italia».



Un presidente “mister” che con passione, grinta e ingegno ha allenato i caschi bianchi stabiesi, trascinandoli verso la vittoria a Pisticci, in Basilicata, dove si è svolta la fase finale del torneo, conclusa con 5 vittorie in altrettante partite.

Dal 2011 ad oggi, questo gruppo è cresciuto e ha saputo imporsi in Italia, testimonianza evidente di quanto una buona guida, l'impegno e la passione possano condurre verso grandi successi.



«Ringrazio i miei ragazzi per l'impegno profuso sin dal primo giorno in cui è iniziata questa splendida avventura - ha detto Ungaro - Abbiamo conquistato la vittoria un giorno prima del ballottaggio, un weekend indimenticabile per me. Tutti abbiamo remato dalla stessa parte. Ed è questo il segreto di un gruppo che ha portato a termine un percorso eccezionale con cinque vittorie e uno scudetto che ci riempie di orgoglio».

Gli ultimi articoli di Cronaca