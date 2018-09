Cronaca

Castellammare - Sicurezza degli edifici, il 30 settembre prima giornata Nazionale per la Prevenzione Sismica

I cittadini possono prenotare una visita degli ingegneri e architetti per verificare lo stato di salute della propria abitazione. Il 30 settembre, in villa comunale, saranno illustrati anche alcuni incentivi come il Sisma Bonus e l'Eco Bonus

lunedì 10 settembre 2018 - 13:03

Si terrà il prossimo 30 settembre la prima Giornata Nazionale per la Prevenzione Sismica promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti. A Castellammare, così come in altre 300 città italiane, ci sarà un punto informativo nei pressi della Cassa Armonica per discutere della sicurezza sismica degli edifici e dei tanti incentivi statali utili ai cittadini, come il Sismabonus o l'Ecobonus che rendono possibili i lavori ad un costo quasi pari allo zero.



«Ingegneri e architetti saranno a disposizione degli stabiesi per dare informazione su agevolazioni finanziarie presenti per mettere in sicurezza la propria casa.

Nel mese di novembre i tecnici potranno anche effettuare visite gratuite nelle case delle persone durante le quali si potranno dare dei pareri sullo stato di salute della struttura. Dal 20 settembre, sul sito www.giornataprevenzionesismica.it (oppure www.ordineingegnerinapoli.com/diamoci-una-scossa/5615-diamoci-una-scossa), il cittadino potrà prenotare un appuntamento con i tecnici, scegliendo data e ora. Appuntamento al 30 settembre quando in villa comunale gli stabiesi potranno confrontarsi direttamente con ingegneri e gli architetti» ha spiegato il sindaco Gaetano Cimmino.

