Castellammare - Settore dell'estetica in ginocchio, Â«Un bivio tra tempo e denaroÂ»

Castellammare - Settore dell'estetica in ginocchio, «Un bivio tra tempo e denaro»

La testimonianza di un titolare: «Dovremmo sacrificare molto tempo, poiché non si potrà più tenere un negozio affollato per disposizione legislativa.»

di Davide Soccavo martedì 21 aprile 2020 - 14:29

Uno dei settori messi a dura prova a causa dell’emergenza Covid-19 è sicuramente quello dell’estetica. Massimo Desiderio, titolare del negozio in Piazza Matteotti, ci ha dato una sua testimonianza in merito a quello che è il quadro generale della situazione che estetisti e barbieri di Castellammare stanno vivendo.



«Il tempo è la cosa che penso sia più preziosa dei soldi e l’oro. Si, la vita prima del Covid 19 era frenetica e ci siamo illusi che potevamo crescere economicamente sempre di più sacrificando il tempo. Abbiamo utilizzato il lavoro per rimanere assenti nella vita ,con la scusa del baget più obbiettivi ,ma la verità è che ci siamo dimenticati di cose importanti come lo stare con i figli la moglie e la casa e pensare a noi stessi . Ecco dopo il Covid 19 il tempo sarà la cosa più importante e questo modificherà penso le nostre scelte.»



«Sceglieremo cosa è importante di cosa fare a meno cosa sacrificare e cosa comprare . Detto questo, la bellezza per le donne italiane è importante, ma nel primo periodo post Covid avremo meno soldi e ci saremo per fortuna abituati a dare valore al tempo.

Noi parrucchieri nella fattispecie dovremmo invece sacrificare molto tempo poiché non si potrà più tenere un negozio affollato per disposizione legislativa.»



«Ricevere una due tre persone ci costringerà a scegliere se lavorare più ore e non licenziare nessuno allungando gli orari lavorativi e quindi consumare tutto il tempo a disposizione o scegliere di servire pochi clienti al giorno e quindi perdere i soldi necessari a onorare tutte le spese.»



«Quindi la situazione che i parrucchieri stanno vivendo è un bivio tra tempo e denaro. Quale di questi valori scegliere ? Questa è la situazione che noi parrucchieri ci troveremo all’apertura . Chi tra noi parrucchieri crederà nei giovani investendo tempo e denaro crederà nel futuro chi invece crede che tutto ritornerà “normale” sarà deluso dal cambiamento.»

