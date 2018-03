Cronaca

Castellammare - Scivola con il motorino, centauro in ospedale

Un giovane, mentre stava tentando di salire sul suo motorino in sosta, è scivolato. Traffico in tilt in via Cosenza.

sabato 24 marzo 2018 - 20:19

Stava salendo sul suo motorino quando ha perso l'equilibrio cadendo per terra in via Cosenza (nei pressi della chiesa della Starza). Ha subito lamento dolori alla testa e in diverse parti del corpo. Tanta paura per un giovane stabiese, che consegnava le pizze per una nota pizzeria del posto, che è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sono stati infatti allertati i medici del 118 che tempestivamente sono giunti sul posto per soccorrere il ragazzo.

Quest'ultimo per alcuni minuti è stato fermo a terra. Come raccontano alcuni testimoni, il centauro aveva appena azionato il suo motorino e per ragioni ancora da accertare, ha perso l'equilibrio cadendo nel bel mezzo della carreggiata. Fortunatamente, l'auto in corsa non l'ha colpito essendo stata in grado di sterzare prima dell'impatto. Nonostante ciò, sono stati determinanti le cure dei medici del San Leonardo.

