Castellammare - San Leonardo, ufficiale: il dott. Muto non è più il direttore dell'ospedale

Nelle prossime ore, quindi, sarà ufficializzato anche il sostituto di Muto.

di sr giovedì 9 aprile 2020 - 12:36

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi, oggi arriva l’ufficialità. Il dott. Mauro Muto non è più il direttore dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.



Muto è stato trasferito presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento SSR. Si tratta di un “distacco” a tempo pieno dal ruolo di direttore sanitario del nosocomio stabiese il cui incarico dovrebbe ora essere affidato alla dott.ssa Rosa Santarpia già vice di Muto.



Lo ha deliberato ieri il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, il quale ha avallato la richiesta della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento SSR che aveva chiesto il distacco del dott.

Mauro Muto , Dirigente Medico con incarico di Direttore Sanitario del PO di Castellammare, per cinque giorni settimanali e fino alla fine del periodo di emergenza pandemica in Campania.



La richiesta, peraltro, è stata estesa non limitatamente a 5 giorni ma “per l’intero orario di servizio”, in considerazione del fatto che “le funzioni connesse all’incarico da questi svolto nell’ambito aziendale possono essere garantite appieno solo se la prestazione lavorativa viene assolta per intero presso l’Azienda stessa”.



