Cronaca

Castellammare - San Leonardo, P.S. pediatrico: il 5 ottobre incontro con Comune e Asl

Il sindaco Cimmino inconterà il sindacato Nursing Up e Fsi per discutere dell'installazione del pronto soccorso pediatrico

sabato 29 settembre 2018 - 17:18

Si terrà il prossimo 5 ottobre l'incontro a Palazzo Farnese fra il sindaco Gaetano Cimmino, i sindacati Nursing Up e Fsi e l'Asl Na3 Sud per discutere dell'installazione al San Leonardo del pronto soccorso pediatrico. Da anni infatti i due sindacati stanno lottando per la creazione di tale reparto nel nosocomio stabiese che, a loro dire, in Campania è secondo solamente al Cardarelli per numero di accessi ogni anno. E proprio come l'ospedale napoletano anche nella città delle acque si sta lottando per garantire l'installazione del pronto soccorso pediatrico viste le migliaia di persone che potenzialmente ogni giorno potrebbero rivolgersi al San Leonardo.

L'incontro con il sindaco potrebbe essere anche l'occasione giusta per affrontare il tema delle assunzioni proprio al nosocomio stabiese così come delle difficoltà strutturali che sono presenti nella sede del Viale Europa. In primis i disagi che personali e pazienti sono costretti ad affrontare durante i temporali nel reparto di radiologia che si allaga a causa del cattivo funzionamento del sistema di scorrimento delle acque piovane.

