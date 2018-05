Cronaca

Castellammare - San Leonardo, bando per un nuovo responsabile al reparto chirurgia

L'obiettivo dell'Asl è quello di ridurre i tempi di attesa degli interventi e riorganizzare il reparto.

di Davide Soccavo martedì 1 maggio 2018 - 10:49

L'Asl Na3 Sud ha pubblicato un bando per selezionare un nuovo responsabile al quale affidare il reparto di chirurgia presso gli ospedali di Castellammare e Gragnano. Il reparto verrà affidato per i prossimi 5 anni ed entro 30 giorni i candidati potranno proporsi, prima dei colloqui con la commissione.



Lo scopo è quello di ridurre in primis i tempi di attesa e riorganizzare in particolar modo il reparto di Castellammare. I tempi possono essere ridotti, secondo il calendario dell'ASL, specialmente per quanto riguarda gli interventi al femore per gli anziani, da eseguire entro 48 ore secondo le direttive della Regione.





Per il San Leonardo, a causa del sovraffollamento del pronto soccorso, non sarà un compito facile. Pertanto la speranza è che tale difficoltà possa venir meno e per questo motivo l'Asl ha deciso di nominare un nuovo responsabile.

Gli ultimi articoli di Cronaca