Cronaca

Castellammare - Sagra del Carciofo, per quest'anno solo processione. Niente festa pagana

Non si terranno i soliti festeggiamenti nel quartiere Annunziatella in occasione della "Sagra del Carciofo". Ci sarà solamente la processione religiosa.

martedì 8 maggio 2018 - 13:58

Processione sì, giostre e concerti no. Il quartiere Annunziatella, per la prima volta da anni, non festeggerà come di consueto la famosa "Sagra del Carciofo" evento attesissimo da centinaia di stabiesi. La parrocchia infatti ha deciso di procedere solamente con il rito religioso che vedrà la processione per le strade del rione (il 20 maggio) senza nessun festeggiamento pagano. Addio quindi ai tre giorni di musica e divertimento, almeno per quest'anno.



La mancanza di una amministrazione comunale ed i tempi lunghi per avere le necessarie autorizzazioni, hanno inciso sulla organizzazione dell'evento.





Lo scorso anno, inoltre, proprio in occasione dei festeggiamenti, due ragazze vennero colpite da alcuni colpi di pistola in un regolamento di conti tra giovanissimi stabiesi. La festa poteva trasformarsi in tragedia ma fortunatamente le due ragazzine vennero colpite solamente di striscio. I colpevoli di quel folle raid sono stati già arrestati e condannati.



Quest'anno, dunque, il quartiere si ritroverà senza la consueta festa che richiamava migliaia di persone ogni anno, anche per l'installazione di alcune giostre in alcune aree del quartiere.

Gli ultimi articoli di Cronaca