Cronaca

Castellammare - Ritorna la nave del cuore nel porto stabiese

È la nave con a bordo i bambini e i ragazzi dei Centri di accoglienza oratoriale semiresidenziale del Santuario mariano di Pompei.

giovedì 16 maggio 2019 - 22:08

Questo pomeriggio è giunta nel porto di Castellammare di Stabia, per la sua quarta edizione, la Nave del Cuore. È la nave con a bordo i bambini e i ragazzi dei Centri di accoglienza oratoriale semiresidenziale del Santuario mariano di Pompei, accompagnati da S.E. Mons. Tommaso CAPUTO e da S.E. Mons. Francesco ALFANO rispettivamente Arcivescovi di Pompei e di Castellammare di Stabia.



L’unità, dopo che i presenti sono stati ricevuti dal Comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia Ivan SAVARESE ed aver accolto a bordo le massime autorità militari e civili stabiesi, ha solcato il breve tratto di mare che costeggia la nostra terra per giungere ed ormeggiare nel porto di Sorrento, dove, ad attenderla, vi erano i sindaci dei comuni della Penisola per un’analoga manifestazione, che hanno donato una pergamena realizzata a mano, sui cui erano raffigurate le

immagini della Madonna di Pompei, del Beato Bartolo Longo e la Nave del Cuore, a ricordo della giornata.



Obiettivo della visita pastorale è stata la diffusione del valore della solidarietà in favore dei bambini ospiti dell’Istituto Bartolo Longo e rappresenta un piccolo viaggio destinato al fratello più bisognoso.





L’evento di cui sopra che simboleggia il cammino di carità ed accoglienza che il santuario mariano compie ogni giorno da oltre 130 anni, vuole essere un segno forte di amore del Santuario di Pompei, che promuove l’accoglienza nel segno della carità verso i bambini, i ragazzi ed i giovani, che per un giorno si sono scoperti dei veri marinai navigando su una rotta caratterizzata da armonia e solidarietà, testimoniando in modo concreto la vera essenza della carità cristiana.



Alla cerimonia, ha partecipato l’arcivescovo della diocesi di Pompei, Tommaso Caputo, l’arcivescovo della diocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, Francesco Alfano, il direttore del Pontificio Istituto Bartolo Longo, i sindaci di Castellammare di Stabia, di Pompei, di Sorrento, di Massa Lubrense e di Piano di Sorrento, insieme ad altre Autorità della penisola sorrentina ed il comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese.