Cronaca

Castellammare - Rissa in villa tra adolescenti, 16enne ferito

E' accaduto domenica sera dopo la riapertura della Ztl.

di Gennaro Esposito martedì 27 agosto 2019 - 10:57

Nuova rissa in villa comunale a Castellammare di Stabia. Domenica scorsa, subito dopo l'apertura della ZTL, due gruppi di ragazzi sono venuti alle mani per motivi ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato un giovane poco più che sedicenne il quale, a causa dei colpi subiti, è svenuto. Sul posto è giunta immediatamente l'ambulanza dell'ospedale San Leonardo con i medici che hanno prestato soccorso mentre le forze dell'ordine non sono ancora riuscite ad identificare i membri della baby gang che ha immediatamente lasciato i luoghi dell'aggressione.



In particolare, secondo quanto emerso dei racconti di alcuni testimoni, i ragazzi che sarebbero venuti alle mani erano in totale sei. Probabilmente a far scaturire la violenza del branco è stato uno sguardo di troppo ad una ragazza non gradito dai suoi amici e per questo vendicato.

Ma uno dei giovani vittima dell'aggressione ha anche riferito che prima di questo incontro c'era stato un altro diverbio sempre in villa comunale tra i due gruppi e non si esclude quindi che possano esserci dei collegamenti fra gli episodi.



È comunque allarme sicurezza a Castellammare di Stabia soprattutto per queste baby gang che sembrano del tutto incontrollabili. Il lungomare è diventata ormai terra di nessuno nonostante la presenza della polizia municipale. Emerge quindi la necessità di un presidio di sicurezza fisso fra i viali della villa comunale per tutelare le tante famiglie che passeggiano spensierate.