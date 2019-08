Cronaca

Castellammare - Rissa al Ponte Persica, in 4 finiscono in ospedale

Un pregiudicato inveisce contro l'ex suocera, ne scaturisce una rissa a colpi di spranga.

giovedì 15 agosto 2019 - 09:11

Rissa in strada al rione Ponte Persica a Castellammare di Stabia. Ben 4 le persone coinvolte, tutte finite al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo per farsi medicare.



L’episodio è accaduto sabato pomeriggio quando un uomo incontra l’ex suocera in strada. Lui è un pregiudicato della zona già sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna. Quando incontra l’ex suocera i due iniziano a discutere. Poi la donna imbraccia una spranga ed inizia a colpire l’uomo.

Tra i due scoppia quindi la rissa che di lì a poco vede coinvolti anche il marito ed il figlio della donna che, allertati della rissa, intervengono in difesa della parente. Ne scaturisce una mega rissa tra i 4 sedata solo all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto, infatti, intervengono polizia e carabinieri, oltre ai medici del 118 che soccorrono i feriti.



Un episodio sul quale ora indagano i carabinieri dalla locale stazione per chiarire i motivi e le responsabilità della lite.