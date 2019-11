Cronaca

Castellammare - Rissa al corso Vittorio Emanuele, dieci agenti per fermare un uomo

La lite ha coinvolto una coppia nei pressi dell'ex casa del fascio. Tavoli e bottiglie lanciate tra la folla.

di sr venerdì 1 novembre 2019 - 20:55

Immagine di repertorio non associata alla notizia

Rissa al corso Vittorio Emanuele a Castellammare di Stabia. Un uomo ed una donna, nei pressi dell’ex casa del fascio, hanno iniziato a litigare violentemente. Dalle parole alle mani è stato un attimo. Pugni al volto e schiaffi. Inutile il tentativo di alcuni passanti di sedare la rissa tra la coppia. L’uomo, dalla rabbia ed in evidente stato di agitazione, ha scagliato alcune sedie di un bar contro la donna, oltre a bottiglie di vetro ed altro oggetti che gli capitavano tra le mani.





Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia municipale, la polizia ed una volante dei carabinieri. Dopo diversi lunghi minuti e con non poche difficoltà le forze dell’ordine sono riusciti ad ammanettare l’uomo ed a condurlo in caserma. Con lui anche la donna ed alcuni altri familiari accorsi sul posto.



Un episodio che ha avuto ripercussioni anche sul traffico che per circa 20 minuti è rimasto paralizzato.

Castellammare - Rissa al corso Vittorio Emanuele, dieci agenti per fermare un uomo

Condividi Facebook Twitter