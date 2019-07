Cronaca

Castellammare - Rifiuti, la parola più digitata dagli stabiesi sui social

Una parola accompagnata da foto che non lasciano spazio alla fantasia.

di Simone Rocco domenica 21 luglio 2019 - 10:30

Rifiuti, rifiuti e ancora rifiuti. E’ questa la parola più digitata sui social dai cittadini stabiesi per denunciare lo stato di abbandono e di degrado in cui versa la città, soprattutto le periferie. Via Annunziatella, rione San Marco, via Meucci, via Napoli e Centro Antico. Sono queste le zone maggiormente fotografate dai cittadini per documentare lo scempio che quotidianamente si forma sotto i loro occhi.



«Questa è Via Napoli a pochi metri dal plesso scolastico di Postiglione!!! Sindaco Gaetano Cimmino non abbandoni la periferia» è l’appello di un residente che mostra, in uno scatto, il cumulo di rifiuti.



Ed ancora. «Questo è lo stato in cui versa la piazzetta Bracco del rione San Marco . Un degrado indicibile . In quelle erbacce , che oramai non vedono alcunché cura da diversi mesi , vivono ratti, gattini abbandonati, persino serpenti. Non vi dico la puzza che c’è: un misto di pesce rancido e immondizia avariata! La città non è solo la Villa comunale o i bei tramonti è anche la periferia , è (purtroppo) anche questo !» scrive un uomo.





«In via Annunziatella, nella zona antistante il parco “nuovo tetto” si è formata una discarica abusiva, proprio davanti ai negozi ed alle case. Cosa aspettano a ripulire e multare questi incivili?» chiede una ragazza che abitata proprio in quel parco.



In via D’Annunzio, poi, ormai la situazione ha assunto i contorni dell’incredibile. Le discariche si formano a ritmo di una al giorno. E tutte in un tratto di strada di poche centinaia di metri. Insomma, al di là delle parole del sindaco Gaetano Cimmino e dell’assessore Gianpaolo Scafarto, la situazione appare sempre più grave.