Cronaca

Castellammare - Rifiuti ingombranti abbandonati in Via Regina Margherita

Un problema che persiste in maniera preoccupante. Presente sul posto anche un motorino guasto.

di Davide Soccavo venerdì 14 giugno 2019 - 20:41

Un'altra immagine di degrado che ha come sfondo la città di Castellammare, più precisamente la zona di Via Regina Margherita. Proprio qui sono stati lasciati a marcire rifiuti ingombranti, rifiuti che nessuno ha provveduto ancora una volta a rimuovere. Pezzi di legno provenienti da mobili e lavelli. Inoltre, vi è addirittura la presenza di un ciclomotore guasto, un episodio altamente preoccupante.



Rifiuti di ogni genere abbandonati nelle strade cittadine che in questo periodo, sopratutto quelle del centro, sono frequentate da tantissimi turisti ospiti dei b&b stabiesi. Turisti che assistono a scene indecenti come quella mostreta in questa foto.

Uno spettacolo indecente per una città che si è posta come obiettivo quello di vivere di turismo.



Si parla sfortunatamente di un problema assai frequente. Basti pensare a due mesi fa in Via Grotta San Biagio dove alcuni rifiuti ingombranti sono stati lasciati su un posto riservato alle auto appartenenti ai residenti della zona. Materassi e lavandini da scartare lasciati a marcire senza che nessuno li rimuovesse dal luogo non autorizzato per il deposito. Inciviltà e pessima gestione nei controlli. Un binomio che sta facendo molti danni a Castellammare, sia sul fronte rifiuti che su quello della viabilità.