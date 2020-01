Castellammare - Rifiuti e degrado fra le stradine del centro antico, la denuncia corre sui social

Cronaca

Rifiuti di ogni tipo abbandonati in zone isolate del centro storico

di genesp domenica 26 gennaio 2020 - 13:51

Stradine del centro antico di Castellammare di Stabia ricoperte da erbacce e rifiuti di ogni tipo. Versa nel degrado più assoluto la strada che dal castello di Castellammare di Stabia arriva nel centro antico e poi sbuca direttamente nella periferia sud della città. Parliamo di via Visanola, arteria che un tempo veniva utilizzata dagli stabiesi per raggiungere la zona collinare e viceversa. Qui, a causa dell'assenza di telecamere e allo stesso tempo per l'assenza dei cittadini (essendo una zona poco frequentata), gli incivili sono entrati in azione abbandonando rifiuti di ogni tipo. Sanitari, rifiuti pericolosi e allo stesso tempo anche scatole e sacchi neri giacciono fra le piccole stradine contribuendo al degrado dell'area.

Un problema non da poco considerato che, dopo ogni temporale, possono crearsi dei veri e propri fiumi fra le strade con il rischio di portarsi via, oltre chebi detriti, anche i rifiuti presenti e lasciarli poi in pieno centro. A denunciare l'accaduto è il volontario Andrea Lambiase che, armato di smartphone, ha ricostruito passo per passo il degrado che è presente in questa zona della le strade del centro antico, non soltanto quelle più a ridosso della zona collinare ma anche quelle dove è concentrata maggiormente la popolazione, sono spesso vittime dell'abbandono incontrollato di rifiuti.

