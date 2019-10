Cronaca

Castellammare - Rifiuti abbandonati al Savorito, aumentano le discariche in città

Le foto di traversa Savorito sono state già inviate a Palazzo Farnese e i tecnici sono adesso al lavoro per poter programmare la rimozione.

di Gennaro Esposito domenica 27 ottobre 2019 - 07:16

Continua il degrado in traversa Savorito a Castellammare di Stabia. Questa mattina alcuni cittadini hanno segnalato l'abbandono di ulteriore materiale pericoloso ai margini della strada rendendo difficoltoso il cammino delle automobili e allo stesso tempo dei pedoni. Questa zona, ormai da tempo, nonostante l'operazione di pulizia del Comune, viene costantemente sporcata dagli incivili che approfittando della poca luce e della scarsa affluenza, si recano e lasciano i rifiuti di ogni tipo. Adesso Palazzo Farnese dovrà nuovamente intervenire per poter ripulire l'area con ulteriori costi a carico dell'Ente e allo stesso tempo dei cittadini stabiesi. Infatti ogni qualvolta si viene a creare una discarica abusiva in diverse zone della città si rischia di incrementare la tassa rifiuti dei singoli cittadini in quanto la rimozione non è prevista dal capitolato d'appalto che è stato firmato con Am Tecnology.

Le foto di traversa Savorito sono state già inviate a Palazzo Farnese e i tecnici sono adesso al lavoro per poter programmare la rimozione. Ma passerà ancora qualche settimana prima che il tutto venga effettuato e durante questo lasso di tempo si spera che nessuno degli incivili contribuisca a peggiorare la situazione in una strada già critica della città di Castellammare.

