Cronaca

Castellammare - Reddito di cittadinanza, ancora caos ai centri per l'impiego. Ecco l'avviso della Regione Campania

Inutile fare code per chi è già iscritto alle liste del collocamento. Bisogna attendere un sms o una mail prima di andare a firmare il "Patto per il Lavoro".

martedì 28 maggio 2019 - 08:58

Gli uffici del centro per l'impiego di Castellammare

I beneficiari del reddito di cittadinanza non devono per ora recarsi ai centri per l’impiego ma attendere uan comunicazione che gli sarà recapitata con un sms o con una mail. E’ questo, in sintesi, quanto riportato nell’avviso diramato ieri dalla Regione Campania ed inviato anche al comune di Castellammare di Stabia chiedendone la massima diffusione.



Il problema è molto semplice. Chi ha beneficiato del reddito di cittadinanza si sta accalcando presso i centri per l’impiego dove chiede di poter sottoscrivere la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). In realtà si tratta di una dichiarazione che, per chi è già iscritto alle liste del collocamento, non è necessaria. E poiché i beneficiari del reddito di cittadinanza sono quasi tutti già iscritti al collocamento, la sottoscrizione della DID non è necessaria.

Ma in molti sembrano non saperlo ed in questi giorni stanno alimentando lunghe code agli sportelli degli uffici del centro per l’impiego di via Regina Margherita. Code inutili perché, come detto, per loro al momento non c’è nessuna incombenza da espletare.



L’unico contratto che dovranno sottoscrivere è il “Patto per il Lavoro”. E quando dovranno farlo saranno avvertiti con una specifica comunicazione personale. Del resto, anche recandosi ora ai centri per l’impiego non potranno sottoscriverlo poiché gli uffici sono ancora sprovvisti di tale modulo.



Insomma, come previsto, regna il caos e a farne le spese – oltre ai diretti interessati – sono i dipendenti dei centri per l’impiego costretti a dover spiegare alle persone che hanno fatto una fila di ore per nulla.