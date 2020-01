Cronaca

Castellammare - Raffaele Imperiale, l'Antimafia punta a colpire i suoi fiancheggiatori

Dure richieste di condanna per tutti quelli che sono considerati fiancheggiatori del broker stabiese. Imperiale è ormail l'obiettivo numero uno dell'Antimafia napoletana

di genesp martedì 21 gennaio 2020 - 12:57

Per ora Raffaele Imperiale è ancora un fantasma. Probabilmente vive a Dubai con la sua famiglia immerso nel lusso grazie ai milioni guadagnati con lo spaccio di cocaina nell'area napoletana. Ma l'Antimafia di Napoli non ha mai smesso di inseguirlo e prova costantemente a stanarlo e a costringerlo all'errore. Ultimo colpo ieri durante il processo che vede imputati alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Per la DDA, infatti, Imperiale riesce ancora a gestire il traffico di stupefacenti grazie ad una serie di accordi stretti nel corso del tempo e grazie a tantissimi affiliati che lavorano per lui. Alcuni di questi potrebbero finire a ungo in carcere. Sono state chieste pene severe per 11 persone fra cui spiccano i 18 anni per Raffaele Scognamiglio. Adesso sarà compito dei giudici decidere se accettare le richieste formulate dalla Direzione Distrettuale Antimafia.



Tutti gli imputati sono accusati di traffico internazionale di stupefacenti.

Costoro facevano capo all'unico capo indiscusso della droga nel sud Italia, ovvero Raffaele Imperiale. "Rafael Empire", come è noto negli ambienti della mala, è ormai fuori dai radar delle forze dell'ordine da anni. Di lui non ci sono foto segnaletiche e neanche condanne definitive. È riuscito a far perdere le sue tracce rifugiandosi nel paradiso di Dubai dove vive con la sua famiglia e investe i soldi che continua a guadagnare. Essendo in un Paese che non concede l'estradizione (almeno per poco), vive senza il timore di essere incastrato. Negli anni scorsi il suo nome balzò agli onori della cronaca dopo il ritrovamento di alcuni Van Gogh rubati in un casolare di Castellammare di Stabia. Probabilmente fu un modo per Imperiale di avviare una trattativa con lo Stato per tornare a casa e magari ottenere uno sconto di pena. Nulla di tutto questo si avverò tanto che la sua fuga continua ancora oggi.

