Cronaca

Castellammare - Raccolta differenziata, decine di multe per i trasgressori

«La nostra città è la nostra casa: non va sporcata, ma va amata, curata e rispettata».

lunedì 4 febbraio 2019 - 17:51

Decine di verbali sono stati elevati dalla polizia municipale nei confronti dei trasgressori della differenziata. I vigili urbani stanno effettuando controlli a raffica sul territorio cittadino nell’ambito dell’attività di contrasto agli abbandoni incontrollati di rifiuti e al conferimento non conforme al calendario di raccolta differenziata.





«La nostra città è la nostra casa: non va sporcata, ma va amata, curata e rispettata» è l'appello lanciato dal Comune. Ma, a quanto pare, sono in tanti a non ascoltarlo.