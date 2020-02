Cronaca

Castellammare - Prende il via la convention 'Futura20', dal 21 al 22 febbraio al Palazzetto del Mare

Il Presidente dell'associazione Futura Francesco Aiello: "Futura20 è il primo evento a Castellammare che ha come intento quello di fare community tra aziende, startupper, associazioni, ma soprattutto tanti giovani".

di Luca Piedepalumbo giovedì 20 febbraio 2020 - 19:11

Innovazione tecnologica e nuove sfide globali, sono questi i temi trattati da “Futura20”. Venerdì 21 e sabato 22 febbraio l’attenzione della città sarà tutta puntata sul Palazzetto del Mare di Via Bonito 4, che ospiterà l’iniziativa. Dalle ore 9;30 alle 13;30 startupper, aziende, associazioni e specialisti saranno, insieme ai giovani studenti, i protagonisti della convention. Castellammare di Stabia si affaccia, finalmente, a nuovi orizzonti finora inesplorati, o quantomeno sottovalutati.



In che modo la digitalizzazione sta influenzando la nostra vita, le nostre passioni, il nostro lavoro e quali saranno le prospettive di sviluppo sociale nel nostro territorio? L’evento organizzato dall’associazione Futura ha come obiettivo principale rispondere a questi grandi quesiti dell’era moderna, al fine di sensibilizzare i giovani su macro-temi che circondano la quotidianità e permettere loro di avere gli strumenti per cavalcare l’onda del futuro.



Tra gli organizzatori Francesco Aiello, Presidente dell’Associazione Futura, che ha presentato così il progetto ai nostri microfoni: “Futura20 è il primo evento a Castellammare di Stabia che ha come intento quello di fare community tra aziende, startupper, associazioni, ma soprattutto tanti giovani. Per la prima volta in un luogo fisico della città queste diverse realtà si riuniscono per interloquire riguardo i problemi del territorio, ma soprattutto per confrontarsi circa le soluzioni e le prospettive di crescita nei prossimi dieci anni.

Futura, insomma, attraverso i vari protagonisti dell’evento vuole dare risposte su tematiche importanti, in primis l’evoluzione tecnologica, che influenzano la nostra vita”.



La convention si articolerà ogni giorno in un primo momento dove i vari ospiti si alterneranno sul palco per stimolare la sensibilità dei ragazzi nei temi scelti, raccontando esperienze, problematiche e situazioni attuali; un secondo momento dove i giovani interagiranno con esperti e associazioni nei “tavoli di lavoro”, al fine di esporre problematiche, produrre idee o semplicemente per conoscere nuove realtà. I tavoli saranno divisi in 4 micro-aree (ambiente, professioni future, lavoro e startup, Europa).



Di seguito il programma completo della convention. Venerdì 21 febbraio interverranno: Emanuele Julien Pellegrino (Ingegnere Alliance 4Tech), Sabatino Coppola (formatore movimento etico digitale), Giuseppe Cozzolino (Chief Technology Officer Slab Italia srl), Noemi Taccarelli (Ceo Blank Growth Agency), Ferdinando Di Ruocco (Presidente active youth for Europe), Romina Rivoli (Area manager ricerca e selezione Time Vision). Sabato 22 febbraio interverranno: Stanislao Grazioso (Ricercatore in robotica e CEO BeyondShape), Emanuele Della Volpe (Ingegnere aerospaziale e CEO Green tach solution), Vincenzo Capasso (Presidente Let’s do Italy), Pasquale Iezza (formatore Reg.Campania “Associazione sulle Regole”), Titti Pentangelo (Giornalista e bookblogger “Spunti di lettura”), Giuseppe Caruso (Digital e E-Commerce Manager Mondo Affari).

Castellammare - Prende il via la convention 'Futura20', dal 21 al 22 febbraio al Palazzetto del Mare

Condividi Facebook Twitter