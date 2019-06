Cronaca

Castellammare - Positivo all'Hiv per sbaglio, 69enne deciso a fare causa all'Asl per malasanità

La storia di Gennaro Pesacane. Dall'ASL nelle prossime ore verrà diffuso un rapporto esaustivo su quanto accaduto.

di Francesco De Sio sabato 1 giugno 2019 - 13:13

La sede ASL Na3Sud del Torre del Greco

Va in ospedale per sottoporsi al test dell'Hiv e gli viene erroneamente diagnosticata la patologia, ora vuole citare in giudizio i medici. È la vicenda che vede protagonista Gennaro Pesacane, un 69enne cardiopatico stabiese a cui nel dicembre del 2017 era stata paventata dagli esami di laboratorio la possibilità di aver contratto il virus dell'Aids. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il quale l'uomo aveva deciso di effettuare il test specifico, il 25 gennaio 2018, per provare a fugare ogni dubbio e fare i conti con la realtà.



Ancora più scioccante il risultato dello stesso, che di fatto ha confermato le paure del signor Gennaro, costringendolo a mesi d'inferno. Nessuno dei sanitari presenti - secondo il suo racconto - avrebbe avuto la delicatezza di fornire spiegazioni, supporto o consigli. «Prendere improvvisamente contezza di aver contratto la sindrome da immunodeficienza acquisita - ha spiegato lo stesso 69enne - e non sapersi spiegare come è stato possibile nè come affrontare la situazione, ti cambia la vita»



Tutto questo avrebbe segnato profondamente il suo status mentale e fisico, pregiudicandone gravemente la serenità di vita, sia all'interno del nucleo familiare, con la moglie, con i figli ed i nipoti, sia nei rapporti esterni interrompendo le relazioni con gli amici, per quattro mesi (ansia reattiva, insonnia, stress emotivo, irritabilità ed altro) tanto da costringere Gennaro, nella cui mente il suicidio iniziava ad essere visto come l'estrema ratio, a ricorrere alle cure del reparto di neurologia per evitare guai peggiori.





A marzo, su sollecitazione del medico di fiducia, Gennaro si è nuovamente sottoposto ad analisi di laboratorio, questa volta presso l'ospedale dei Colli che, in una settimana ha accertato l'esito negativo all'Hiv. «Il Pesacane ha trascorso circa tre mesi infernali per colpa della negligenza ed inefficienza della struttura ospedaliera e del suo laboratorio analisi che hanno causato danni al paziente, consistenti nella lesione al diritto alla salute ed alla serenità di vita, modificando in pejus la serenità familiare», ha fatto sapere il suo legale, l'avvocato Gennaro Iovino, nell'annunciare causa all'Asl Napoli 3 Sud per malasanità.



I vertici dell'azienda sanitaria locale, dal canto proprio, hanno fatto sapere a Stabia Channel che già nelle prossime ore verrà diffuso un rapporto esaustivo su quanto accaduto. «Si è trattato molto banalmente di un falso positivo, un fenomeno che ha un bassissimo tasso di incidenza su ogni test, ma che comunque esiste - sottolineano dall'Asl -. Visto l'altissimo numero degli esami effettuati, ogni tanto ci troviamo a fare i conti con casi come questo. Basta tuttavia ripetere il test, come di prassi, per avere certezza del risultato».



In Campania, comunque, tutte le provette vengono tutte spedite ed esaminate all'ospedale San Paolo di Napoli. Questo escluderebbe quanto meno responsabilità dirette dei sanitari stabiesi.