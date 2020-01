Cronaca

Castellammare - Ponte crollato nel Sarno, al via la messa in sicurezza

Da questa mattina operai del Genio Civile sono a lavoro in via Ripuaria. L'intervento è interamente finanziato dalla Regione Campania.

di sr lunedì 20 gennaio 2020 - 11:45

Come anticipato la scorsa settimana, da questa mattina sono in corso le operazioni di rimozione del ponte crollato nel fiume Sarno in via Ripuaria.



L’attività viene eseguita dal Genio Civile ed a monitorare i lavori vi era anche il consigliere regionale Alfonso Longobardi. «Ringrazio i responsabili del Genio Civile per la messa in sicurezza del ponte crollato – ha detto - Grazie anche agli operai che sono a lavoro da questa mattina per garantire il ripristino della situazione. La Regione Campania è presente per monitorare l’attività che proseguirà anche nei prossimi giorni».





L'intervento è interamente finanziato dalla Regione Campania per un costo di 28mila euro, comprensivo di rimozione e smaltimento dei rifiuti.



Il ponte era crollato a seguito del maltempo che colpì la zona il 22 dicembre scorso. Da allora nulla era stato fatto per sistemare la situazione che comunque rappresentava anche un pericolo per i cittadini.



Nel corso degli ultimi 30 giorni si sono accumulati moltissimi rifiuti davanti al ponte finito in acqua. Ed è proprio la rimozione di questi rifiuti sarà la prima cosa da fare per evitare che possano finire in mare.

Castellammare - Ponte crollato nel Sarno, al via la messa in sicurezza

Condividi Facebook Twitter