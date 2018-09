Castellammare - Pitbull ucciso a Quisisana, l'A.D.D.A.: Â«Da anni lottiamo contro i combattimenti clandestiniÂ»

Cronaca

Castellammare - Pitbull ucciso a Quisisana, l'A.D.D.A.: «Da anni lottiamo contro i combattimenti clandestini»

«Un episodio di violenza inaudita, che riaccende l’attenzione sul fenomeno dei combattimenti tra cani e tutto il sottobosco di illegalità che nasconde»

domenica 30 settembre 2018 - 19:21

Fin dal 2010 l’Associazione A.D.D.A. ha richiesto l’intervento di VV.UU, Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato, affinchè svolgessero azioni investigative coordinate volte a sgominare gli organizzatori di combattimenti clandestini di pit bull e anche di coloro che li allevano in clandestinità, spesso all’interno di abitazioni. Ogni denuncia/segnalazione è caduta nel nulla, con il risultato che la situazione cittadina complessiva ha subito un grave regresso, con un proliferare di pit bull portati in giro spesso anche da adolescenti che non possono garantirne il controllo». Così i volontari dell'A.D.D.A. dopo il ritrovamento a Castellammare, in località Quisisana, di un pitbull accoltellato e impiccato.



«Erano anni che a Castellammare di Stabia non si trovava un cadavere di cane torturato e impiccato come è successo ieri sera.

Una femmina di pitbull è stata accoltellata e poi impiccata sui boschi di Quisisana. Un episodio di violenza inaudita, che riaccende l’attenzione sul fenomeno dei combattimenti tra cani e tutto il sottobosco di illegalità che nasconde. L’A.D.D.A. chiede che questi criminali siano ricercati e assicurati alla giustizia, che ricevano una pena esemplare che sia di monito a tutti gli appartenenti a questo mondo illegale. In un eventuale processo, l’associazione è pronta a costituirsi parte civile, in difesa come sempre degli animali, che spesso subiscono le peggiori violenze. Speriamo vivamente che la povera cagnolina uccisa così barbaramente trovi almeno la giustizia della punizione dei colpevoli» concludono i volontari.

