Castellammare - Pioggia e grandine in città: strade scivolose e periferie allagate

di Giancarlo Esposito giovedì 28 dicembre 2017 - 16:59

La pioggia e la grandine mettono in ginocchio Castellammare. L'ondata di maltempo che sta attraversando la Campania non ha risparmiato la Città delle Acque, sommersa dalla pioggia che ha inondato la periferia stabiese, causando i consueti disagi che coinvolgono puntualmente i quartieri. Via Fontanelle e il Petraro sono rimaste a lungo impraticabili, mentre ulteriori allagamenti si registrano nel vecchio e nuovo cimitero. Ma i problemi maggiori sono dipesi dalla grandine, che ha creato un manto bianco sulla strada, ghiacciando la carreggiata e inducendo i veicoli a muoversi con grande prudenza per non uscire fuori dalla corsia di competenza.

Le gallerie Varano e Privati, intanto, sono state nuovamente chiuse e riaperte con cadenza regolare, inducendo i pendolari a far fronte all'ennesima lotteria, mentre il centro cittadino ha retto l'urto della pioggia e nessun intervento della Protezione Civile è stato richiesto in una giornata che si annunciava drammatica, ma che nel complesso fa registrare disagi soltanto nelle periferie.

