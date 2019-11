Cronaca

Castellammare - Piogge torrenziali e allagamenti, dal maltempo nessuna tregua. La perturbazione durerà fino a martedì

Pioggia infinita da oltre una settimana. Soliti disagi a Castellammare

di genesp domenica 10 novembre 2019 - 07:54

Nessuna tregua dal maltempo e cittadini costretti ogni giorno a dover convivere con i disagi. E' quanto accade a Castellammare di Stabia dove ormai da una settimana piove ininterrottamente con le periferie che sono in ginocchio. Le piogge torrenziali hanno provocato diversi allagamenti dal centro alla periferia mentre a via Ripuaria il Sarno minaccia sempre l'esondazione. I gruppi comunali della Protezione Civile sono costantemente vigili sul territorio (in compagnia della polizia municipale e dei vigili del fuoco) per fronteggiare eventuali emergenze. Ieri in particolare è stata una giornata critica con la grandine che è caduta violenta su Castellammare più volte ed anche a pochi minuti dall'inizio della gara fra Juve Stabia - Benevento.



A causa della piogge intense, inoltre, il manto stradale di molte arterie cittadine - già in pessime condizioni da mesi e mesi - è ulteriormente peggiorato.

Al viale Europa. via Einaudi, via D'Annunzio la situazione è critica oltre che pericolosissima per automobilisti e pedoni.



Dal meteo purtroppo nessuna tregua: le piogge continueranno almeno fino a martedì. La perturbazione dovrebbe peggiorare fra domani e martedì quando i temporali interesseranno per quasi 48 ore il comprensorio stabiese. La Protezione Civile della Regione Campania ha già prorogato l'allerta meteo di colore giallo fino alle 12 di oggi ma non è detto che l'allarme possa essere esteso anche per i prossimi giorni. Un inizio di novembre quindi da dimenticare con gli stabiesi che sono costretti a dover convivere con allagamenti costanti in tutti i quartieri sia per la mancata pulizia delle caditoie sia per il sistema fognario non perfettamente funzionante. E la stagione delle piogge è appena iniziata.

