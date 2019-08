Cronaca

Castellammare - Piano traffico flop, città paralizzata dalle auto

La chiusura del lungomare e il senso unico di traversa mele paralizzano le vie del centro.

sabato 10 agosto 2019 - 21:27

Lungomare chiuso al traffico, traversa mele a senso unico. Il primo sabato estivo ha messo in ginocchio la città di Castellammare di Stabia sul piano della viabilità . Sembra non funzionare come sperato il piano traffico varato qualche giorno fa dall'amministrazione comunale del sindaco Gaetano Cimmino. Ingorghi si registrano ovunque nel centro città, soprattutto via De Gasperi, corso Vittorio Emanuele, via Raiola, via Roma e via Nocera. Un inferno di auto che hanno causato enormi disagi ai residenti delle suddette strade, oltre che naturalmente agli automobilisti stessi.

Un piano traffico già bocciato dai commercianti e che stasera ha visto materializzarsi tutte le preoccupazioni sorte alla vigilia. Come sempre il nodo parcheggi è quello da sciogliere al più presto per evitare che queste situazioni si trasformino in un boomerang per lo sviluppo turistico della città.