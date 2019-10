Cronaca

Castellammare - Paura in pieno centro, crolla palo della luce in via Rajola

Da chiarire le cause della caduta. Sul posto gli agenti della polizia municipale

di genesp sabato 12 ottobre 2019 - 16:31

Tanta paura nel primo pomeriggio odierno in via Rajola a Castellammare di Stabia. Un palo della luce, per cause ancora da accertare, è crollato sul marciapiede senza colpire fortunatamente nessun pedone. L'urto è stato udito dai residenti e da alcune attività commerciali che hanno così subito allertato la polizia municipale per mettere in sicurezza l'area. In pochi minuti sono giunti sul posto anche i tecnici comunali che sono a lavoro per ripristinare, se possibile, il palo o rimuoverlo dal marciapiede così da liberare il passaggio per i pedoni e l'uscita di un parcheggio che si trova proprio nelle vicinanze.

Non è chiara la dinamica del fatto. Il palo potrebbe essere crollato per usura ma anche dopo essere stato urtato da un veicolo in sosta in quella zona. Saranno eventualmente le telecamere di videosorveglianza a ricostruire quanto successo.

