Cronaca

Castellammare - Passi in avanti per la riapertura della stazione Antiche Terme, al via tavolo tecnico Comune - Regione

Eav ha dato tutta la sua disponibilità per riaprire la fermata a due passi dal complesso di via Brin

lunedì 20 maggio 2019 - 14:48

«Passi avanti in vista della riapertura della stazione Castellammare Terme. Eav ha risposto alla richiesta da me inoltrata di istituire un tavolo tecnico con la Regione Campania e il Comune di Castellammare di Stabia, al fine di discutere in merito alle attività previste per il potenziamento della mobilità urbana, con particolare riferimento al recupero architettonico-funzionale della stazione di Castellammare Terme e alla riattivazione della linea ferroviaria». Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.



«La riapertura della stazione rappresenta una priorità per la nostra amministrazione comunale, che ha deciso di includere il recupero della stazione Circum delle Terme nel documento di orientamento strategico cittadino, in quanto costituisce uno snodo cruciale non solo per le Antiche Terme ma anche per il cantiere navale e per l’intero tessuto urbano del centro antico.

Noi non molleremo la presa e continueremo a batterci per restituire la stazione Castellammare Terme alla città» conclude il primo cittadino.