Cronaca

Castellammare - Parcheggio pieno e auto in sosta sulla carreggiata, è allarme sicurezza a Pozzano

Funziona il piano anti abusivi del Comune ma non mancano i disagi, soprattutto all'esterno dei lidi con parcheggio

di genesp domenica 21 luglio 2019 - 12:52

Tutto pieno nel parcheggio del lido ed è così che le auto vengono lasciate all'esterno dello stesso nel bel mezzo della carreggiata. E' quanto accade a Castellammare di Stabia nella zona di Pozzano nei pressi di una nota e frequentata spiaggia privata. Il personale della struttura, pur di accogliere clienti, consente la sosta delle vetture anche al di fuori degli spazi a loro assegnati come testimonia la foto a corredo dell'articolo. Un problema non da poco considerato che il lido si trova immediatamente dopo una curva e che sulla Statale non è consentita questo tipo di parcheggio. I gestori dell'attività, nel momento in cui il parcheggio risulta essere pieno, dovrebbero bloccare l'arrivo di ulteriori clienti per evitare soste pericolose come quelle che si hanno ogni weekend.



Funziona, tuttavia, il piano anti abusivi del Comune di Castellammare.

Anche questa mattina la polizia municipale era in servizio nei pressi della Palombara, a Pozzano fino al confine con Vico Equense. Un'operazione costante nei weekend per contrastare il lavoro dei parcheggiatori che fino ad un mese fa affollavano questo tratto di mare. Prima l'installazione dei new jersey, poi la task force inagurata dal comandante Alfonso Mercurio e l'assessore Gianpaolo Scafarto stanno garantendo i propri frutti. Da valutare, al mometo, solamente la gestione all'esterno dei lidi anche se in quel caso sarebbe necessaria anche la collaborazione dei gestori. Promossa allo stesso tempo anche la decisione dell'amministrazione comunale di aprire il parcheggio delle Antiche Terme: questa mattina era sold out con le auto che erano in fila all'esterno in attesa di poter entrare nell'area di sosta.