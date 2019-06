Cronaca

Castellammare - Ossa umane abbandonate fra le tombe, orrore nel cimitero stabiese

Resti umani ritrovati questa mattina dai fedeli

domenica 23 giugno 2019 - 12:52

Continua a far discutere la gestione del cimitero di Castellammare di Stabia. Nei viali che conducono alle diverse tombe, questa mattina, sono state ritrovate delle osse umane che probabilmente saranno cadute durante gli spostamenti che compiono gli addetti al camposanto. Una scoperta orribile per i fedeli che si sono recati dai propri cari in questa calda giornata di giugno. Le foto sono state pubblicate su Facebook per chiedere al sindaco Gaetano Cimmino e agli addetti ai lavori un cambio di marcia repentino nella direzione del cimitero. Non è la prima volta che i resti umani vengano ritrovati fra i viali del cimitero o in alcuni stanzini completamente dimenticati.

Non sono mancate le polemiche e probabilmente non mancheranno neanche questa volta.



I due cimiteri di Castellammare ormai sono in balia di loro stessi. Le pulizie del Comune arrivano in rare occasioni e l'erba, così come gli insetti, invadono costantemente le tombe degli stabiesi. Una situazione non più tollerabile per i cittadini che chiedono rispetto per i defunti. Rispetto che in alcuni punti, soprattutto del vecchio cimitero, non viene garantito. La gestione dei due campisanti non è ottimale e le difficoltà sono all'ordine del giorno. Il tutto in attesa che Palazzo Farnese applichi delle contromisure per risolvere il problema.