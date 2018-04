Cronaca

Castellammare - Operazione Speedball, cocktail di stupefacenti ordinati con sms e whatsapp

Sgominate tre piazze di spaccio in via Surripa, Acqua della Madonna e Capo Rivo. Bastava mandare un messaggino e la droga veniva recapitata fino a domicilio, persino sugli yacht di lusso ormeggiati al porto.

sabato 21 aprile 2018 - 06:51

Operazione Speedball, l'eroina torna ad invadere le piazze di spaccio. Una sostanza stupefacente che ormai era stata accantonata dal business degli spacciatori che già danegli gli anni addietro si sono tuffati nel più redditizio mondo della cocaina. Ma l'inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata che ha coordinato le indagini dei carabinieri della compagnia di Castellammare ha fatto emergere il ritorno all'uso di eroina, e in particolare lo speedball. Un mix letale di cocaina assunta proprio insieme all'eroina, sia via endovena sia da fumare. Una accoppiata micidiale per l'organismo, e l'inchiesta che ha portato a 16 misure cautelari è partita proprio da un caso sospetto di overdose. Da qui i militari, attraverso intercettazioni e appostamenti, hanno scoperto la rete di corrieri e pusher che alimentava lo spaccio per tre droga shop a Castellammare (a via Surripa, Acqua della Madonna, e Capo Rivo) a Santa Maria la Carità e Torre Annunziata. A far partire il business il 50enne stabiese Amato La Mura che gestiva la sua base a Santa Maria La Carità dove abita. Il 50enne aveva i contatti con i pusher torresi per procurarsi la cocaina da tiro e il crack (la cocaina da fumare) mentre l’eroina veniva acquistata nel casertano, a Castel Volturno. Poi La Mura viene arrestato durante le indagini, ma subito dopo la scarcerazione decide di “fare i soldi” aumentando i carichi di eroina e cocaina. Stesso discorso per il droga shop familiare gestito da Vittorio Benito Ferrara, il giovane pusher 27enne stabiese che coordinava le attività della piazza di spaccio allestita nella sua abitazione di via Surripa dove anche il padre, la madre, il fratello e la sorella lo aiutavano nello smercio di dosi.

Nel corso dell’inchiesta il padre Giuseppe Ferrara è stato arrestato dopo il sequestro di alcune buste di marijuana scoperte nel suo condominio. In una successiva perquisizione nella disponibilità di Ferrara sono state trovate anche tre munizioni di piccolo calibro e una pistola. Mentre i familiari di Ferrara sostenevano le attività della piazza di spaccio il giovane Vittorio Ferrara provvedeva alle consegne a domicilio. Dopo l’ordine con un contatto telefonico oppure tramite le chat di Facebook e Whatasapp il pusher consegnava le dosi davanti ad alcuni bar del centro cittadino e si spingeva anche nella zona del porto dove alcuni clienti consumavano la droga a bordo delle loro navi ormeggiate al molo stabiese. La “base” del quartiere Acqua della Madonna era gestita invece da Vittorio D’Auria alias 'o rumeno'. Quest'ultimo, anche lui come La Mura, Raffaele Cherilllo e Ferrara finito in carcere, poteva permettersi di cedere la droga a credito. Infine Cherilllo gestiva la piazza del Capo Rivo al vico Sciuscella dove venne sorpreso con la droga insieme a due complici. Il gruppo dei torresi era gestito da Ino Aniello e Raffaele Cirillo che insieme ad altri collaboratori ingaggiavano i clienti ai giardinetti pubblici di Torre Annunziata lasciando un numero di cellulare dove effettuare ordinativi con linguaggio criptato per cocaina e eroina. Bastava un sms con la lettera "n" per indicare l'eroina e la "b" per indicare la coca. La bianca e la nera che venivano miscelate dai clienti per cocktail dagli effetti devastanti.

