Castellammare - Operazione mercato globale, sequestrate 3 tonnellate di prodotti ittici in cattive condizioni sanitarie

Comminate sanzioni amministrative per circa 40mila euro.

martedì 24 dicembre 2019 - 09:27

Nell’ambito dello svolgimento dell’operazione nazionale “MERCATO GLOBALE, coordinata dall’Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro Giuseppe VELLA -Direttore Marittimo della Campania- il personale della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha eseguito su tutto il territorio di giurisdizione controlli su tutta la filiera ittrica, finalizzati alla tutela della salute del consumatore, con particolare attenzione al rispetto della normativa sulla tracciabilità del prodotto, sulle norme sanitarie di conservazione e commercializzazione e somministrazione dei prodotti ittici.



Nel corso di una serrata attività di controlli di polizia sia via mare che via terra, il personale della Guardia Costiera Stabiese e degli Uffici territoriali distribuiti lungo la Penisola Sorrentina ha proceduto a controllare oltre 40 attività commerciali (comprese unità da pesca) tra pescherie e ristoranti, grazie anche alla collaborazione del personale del servizio Veterinario – Asl Napoli 3 SUD. Controlli da Massa Lubrense a Torre Annunziata e nei paesi dell’entroterra.



Sono stati inoltre effettuati alcuni posti di blocco notturni su tutto il territorio dei comuni di Castellammare di Stabia, Pompei, Torre Annunziata e nella penisola Sorrentina che ha permesso di effettuare numerosi controlli ad automezzi commerciali.



Nel porto di Castellammare di Stabia il personale del battello veloce A56 ha individuato e sequestrato una reta di circa 200 metri abusivamente posizionata nell’ambito portuale con pericolo anche per la sicurezza della navigazione.



Complessivamente sono stati elevati n. 30 verbali amministrativi per un importo totale di circa 40mila euro, oltre al sequestro di oltre 3 (tre) Tonnellate di prodotto ittico prive di qualsivoglia documento di tracciabilità.

E’ stato, inoltre, denunciato a piede libero un autotrasportatore per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. In particolare, si segnala il blitz posto in essere dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia presso una fatiscente abitazione sita nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, adibita a deposito di prodotto ittico completamente abusivo. I militari intervenuti hanno scoperto quasi una tonnellata di prodotto ittico conservato in cattivo stato, tra sporcizia e immondizia, decongelato in bacinelle sporche. Nel Cortile dello stesso stabile sono state trovate vongole ed altri molluschi, posizionate in grossi contenitori in acqua stagnante e putrida. I soggetti responsabili sono stati identificati e deferiti alla competente Autorità Giudiziaria e tutto il prodotto sottoposto a sequestro. “I suddetti controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni, soprattutto alla vigilia del cenone di capodanno, al fine di garantire la tutela dei consumatori in tutta la giurisdizione di competenza il Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia. Grande attenzione sarà dedicata anche alla tutela ambientale attraverso il contrasto alla pesca di frodo del dattero di mare in penisola sorrentina, al fine di evitare che il prezioso mollusco possa arrivare sulle tavole di coloro che, senza scrupoli, distruggono habitat di scogliera, creando un danno irreversibile” sono state le parole del Comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan SAVARESE.

