Cronaca

Castellammare - Oggi al via il cartellone eventi. Primo spettacolo alla Reggia di Quisisana

Con i 100mila euro della Regione Campania, il Comune ha affidato alla ditta Ravello Creative Lab il compito di organizzare 14 eventi culturali. Partiranno oggi con Beppe Barra e finiranno a metà maggio

martedì 1 maggio 2018 - 10:51

100mila euro per organizzare 14 eventi culturali. Inizialmente erano previsti nel periodo compreso tra dicembre e maggio ma, per alcuni ritardi, il Comune li ha organizzati solamente nel mese mariano. Il primo spettacolo, a cura della ditta Ravello Creative Lab, andrà in scena oggi alla Reggia di Quisisana. "Li sarracini adorano lu sole" vedrà la partecipazione anche di Beppe Barra ed è in programma nel pomeriggio di oggi. Nel corso dei 18 giorni di spettacoli, la ditta vincitrice della gara li organizzerà nelle diverse cornici culturali stabiesi ma senza spostarsi nelle Antiche Terme o in villa comunale, nel nuovo anfiteatro.

Infatti sono particolarmente eventi teatrali che richiedono una cornice più ristretta e non spazi immensi all'aperto che non permettono di seguire degnamente la rappresentazione. A causa dei ritardi, quindi, il Comune ha dovuto concentrare gran parte degli eventi in 18 giorni ma si spera che, a differenza dello scorso anno, possa essere creato un cartellone estivo che sia in grado di coinvolgere stabiesi e visitatori.

