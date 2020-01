Cronaca

Castellammare - Nuovo smottamento lungo la statale ss145 'sorrentina'

Gli uffici comunali hanno subito recepito le segnalazioni e sono a lavoro per individuare la strada da seguire

di Gennaro Esposito venerdì 24 gennaio 2020 - 15:37

Nuovi smottamenti nella collina che sovrasta la Statale 145 sorrentina. È quanto accaduto nei giorni scorsi sulla strada a confine fra Castellammare di Stabia e Vico Equense percorsa quotidianamente dagli automobilisti che raggiungono la penisola o il centro della città delle acque.



Le foto sono state diffuse sui social e hanno inevitabilmente fatto scattare l'allarme ma al momento da Palazzo Farnese non è stata adottata nessuna contromisura. Gli uffici però hanno subito recepito le segnalazioni e sono a lavoro per individuare la strada da seguire per evitare che eventuali altri smottamenti possano causare dei danni alla viabilità.



Come si ricorderà, nei mesi scorsi, soprattutto nel periodo estivo, la Statale fu chiusa per pochi giorni per garantire le operazioni di messa in sicurezza dopo che parte dei detriti e del fango aveva raggiunto il centro della carreggiata.

L'operazione dei vigili del fuoco, seguita dalla polizia municipale di Castellammare e dall'ufficio tecnico di Palazzo Farnese, durò diverse ore. Al termine dei lavori, il tutto fu riaperto al traffico veicolare. Tuttavia oggi, forse a causa dei temporali e del vento dei mesi scorsi, si è verificato un nuovo smottamento che potrebbe provocare dei disagi enormi. Ed ecco che di nuovo la politica è chiamata di intervenire per evitare danni maggiori per i cittadini che ogni giorno transitano sulla Statale 145.

