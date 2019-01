Cronaca

Castellammare - Nuovo blitz della polizia in villa comunale: presidiata Via Bonito

Vigilanza costante degli agenti per garantire maggiore sicurezza e riportare ordine, dopo i recenti episodi verificatisi sul posto. Il sindaco: «Controlli frequenti per eliminare la piaga del commercio abusivo.»

di Davide Soccavo domenica 6 gennaio 2019 - 22:35

Numerosi controlli nei pressi della villa comunale con lo scopo di garantire la massima sicurezza e di riportare l’ordine. La zona adiacente alla cassa armonica è stata presidiata dalla polizia municipale con l’ordine di vigilanza in seguito ai recenti episodi di violenza verificatosi sul posto. Proprio ieri sera, infatti, è avvenuta una rissa tra giovanissimi, nella quale uno dei ragazzi è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure mediche.



La presenza degli agenti non ha scoraggiato i ragazzi e la rissa è andata avanti indisturbata per un bel po’ di tempo. Tuttavia, la polizia è riuscita a riportare la calma, ma non è stato possibile evitare il peggio per un giovane rimasto ferito. Per fortuna, nei pressi del lungomare stabiese erano già presenti gli operatori del 118, intervenuti per soccorrere il giovane, seguiti subito dopo dalle forze dell’ordine, che hanno dato il via alle indagini.



La zona di Via Bonito, inoltre, questa sera era completamente deserta. Infatti, a causa dei medesimi controlli, i venditori ambulati, che erano soliti allestire illegalmente delle bancarelle, hanno probabilmente preferito tagliare la corda per non essere scovati a vendere merce contraffatta.

Con l’intervento della polizia, nessun extracomunitario si trovava più in quella zona. «Non è nostra intenzione alimentare nessuna sterile polemica -spiega il sindaco Gaetano Cimmino sui social-, al di là delle strumentalizzazioni politiche. Gli uomini della polizia municipale hanno comunque documentato nella serata di ieri l'assenza dei venditori abusivi in villa comunale.»



Poi ha aggiunto: «C'è ancora tanto da fare ed i controlli saranno più frequenti fino ad eliminare la piaga del commercio abusivo dal nostro lungomare, ma costruire notizie fantasiose ci sembra davvero troppo.» Anche l'assessore comunale alla Legalità, Gianpaolo Scarfato ha rilasciato delle dichiarazioni in merito: «Sia ieri sia oggi la villa comunale, grazie all'impegno dei nostri poliziotti, è rimasta sgombra dagli abusivi che danneggiano i nostri commercianti. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni.»