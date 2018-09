Cronaca

Castellammare - Nuova rissa fra giovanissimi in pieno centro: è allarme sicurezza

Tanta paura sabato sera poco prima di mezzanotte. Il ferito non si è recato in ospedale, forse per paura

di Gennaro Esposito martedì 11 settembre 2018 - 08:37

E' ormai allarme sicurezza nella città di Castellammare. Ennesima rissa in pieno centro sabato notte, poco prima di mezzanotte in corso Vittorio Emanuele. Ben sette giovani, per motivi ancora da accertare, si sono scagliati contro un coetaneo indifeso che sarebbe stato pestate dal branco a colpi di pugni. Dopo il raid punitivo, però, non si è recato in ospedale e non ha sporto denuncia, forse per paura. Nessuno dei presenti durante la rissa ha deciso di aiutare gli inquirenti raccontando quanto successo: un clima di omertà che preoccupa e non poco gli investigatori. Poco minuti dopo il fatto, sono giunti sul posto gli agenti della polizia municipale di Castellammare che erano in servizio sul lungomare. Ma gli elementi per identificare gli aggressori erano sicuramente pochi.

Saranno acquisiti nelle prossime ore i filmati del sistema di videosorveglianza per tentare di ricostruire quanto successo in corso Vittorio Emanuele, all'esterno di note attività commerciali.



E' ormai allarme sicurezza nel centro città dove decine di cittadini chiedono l'intervento delle forze di polizia per controllare la rabbia e la violenza soprattutto dei giovanissimi. L'ultima estate è stata sicuramente complicata da questo punto di vista con le baby gang che hanno seminato il panico in tutti i quartieri della città di Castellammare. Una scia di criminalità che non accenna a placarsi nonostante la presenza fissa delle forze dell'ordine in villa comunale. Ormai le baby gang sono un vero pericolo per tutti gli stabiesi.

