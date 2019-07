Cronaca

Castellammare - Notte bianca, accordo parziale con l'Ascom. Negozi aperti solo fino alle 22

Il sindaco prova a spiegare: «Ho chiesto di tenere aperte le attività commerciali fino alle ore 22.00, dal momento che, a partire dalle ore 22.30, è previsto un ulteriore intrattenimento sull’arenile».

venerdì 26 luglio 2019 - 16:29

Notte bianca del 31 luglio, i negozi resteranno aperti solo fino alle 22.00 e non sino al termine del grande evento che, di fatto, darà l’avvio agli eventi del calendario estivo promosso dal comune di Castellammare di Stabia.



Non si è quindi trovato il pieno accordo tra l’amministrazione comunale stabiese e l’associazione dei commercianti. L’ultimo tentativo il sindaco Gaetano Cimmino l’ha fatto ieri sera nel corso di una riunione svoltasi presso la sede Ascom-Confcommercio di Castellammare di Stabia, alla presenza del presidente Johnny De Meo e dell’intero esecutivo.



Cimmino ha chiarito gli aspetti organizzativi in merito agli eventi e agli spettacoli che nei prossimi giorni si svolgeranno in città, spiegando come si articolerà l’organizzazione della serata del 31 luglio, che vedrà la presenza di artisti di strada itineranti tra la villa comunale e il centro storico e una serie di ulteriori attività e attrazioni all'insegna dell’arte e della cultura nel centro antico.



Un tentativo di coinvolgimento tardivo quello del primo cittadino stabiese che non è quindi riuscito a smuovere i commercianti dalle loro posizioni.

«Ho chiesto di tenere aperte le attività commerciali fino alle ore 22.00 – prova a spiegare Cimmino - , dal momento che, a partire dalle ore 22.30, è previsto un ulteriore intrattenimento sull’arenile con il comico Peppe Jodice, il percussionista Ciccio Merolla e il dj Lello Fly. Pertanto, nell’ottica di una proficua e costruttiva collaborazione, Ascom chiederà la proroga della chiusura dei negozi fino alle ore 22.00 nelle zone interessate dagli eventi». Magra consolazione visto che in “una notte bianca” di solito i negozi restano aperti fino a notte fonda.



Nel corso dell’incontro, inoltre, sono state affrontare altre problematiche che riguardano il territorio, inerenti soprattutto la quotidianità, la pulizia delle strade e il servizio di raccolta differenziata. Il sindaco, a sua volta, ha garantito la sua massima disponibilità ad affrontare e risolvere le questioni esposte durante il dibattito, assicurando la sua partecipazione ad incontri periodici e tematici per condividere il percorso di valorizzazione e crescita della città.