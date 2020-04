Cronaca

Castellammare - Nessun nuovo contagio oggi in città, intanto aumentano le donazioni

Al conto corrente del Comune sono pervenute 27 donazioni per l’acquisto di beni di prima necessità per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo.

giovedì 9 aprile 2020 - 14:45

Nessun nuovo contagio ci è stato comunicato oggi dall’Asl a Castellammare di Stabia. Resta fermo a quota 31 il numero delle persone contagiate nella nostra città, di cui 23 attualmente positive, 5 decedute e 3 guarite.



In isolamento domiciliare ci sono oggi 120 cittadini, identificabili come pazienti positivi, casi sospetti o persone venute a contatto con pazienti positivi o sospetti. La polizia municipale, intanto, ha controllato 384 persone munite di autocertificazione comprovante la valida motivazione per uscire di casa, denunciandone 7 con multa da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni.





Sono pervenute, infine, 27 donazioni, per un totale di 10.130 euro, al conto corrente del Comune di Castellammare di Stabia dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo.



Le coordinate del conto corrente sono le seguenti:



Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19



IBAN: IT20N0514222100CC1016015617



BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX

