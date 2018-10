Cronaca

Castellammare - Mozzicone gettato nel cassonetto, primi danni ai nuovi cestini

Un gesto vandalico, volontario o meno, avvenuto in una strada molto frequentata dai cittadini anche perché ospita la stazione centrale della Circumvesuviana.

di sr venerdì 26 ottobre 2018 - 14:34

Primi danni ai nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti in città. In via Regina Margherita, infatti, uno dei nuovi cestini appena installati dalla Am Tecnlogy per la raccolta dei rifiuti è stato danneggiato.



A quanto raccontano i testimoni, pare che a danneggiare il cestino sia stato un gruppo di ragazzi che ha dato fuoco alla parte esterna del contenitore. Una bravata, dunque, sarebbe alla base del danno che, comunque, a parte l’estetica, per ora non ha portato conseguenze alla funzionalità del raccoglitore.



Qualcun altro, invece, dice che ad arrecare il danno sia stato un mozzicone di sigaretta gettato all’interno del cassonetto.

Di qui le fiamme che hanno briciato parte del cestino.



“E’ una vergogna” racconta una donna. “Si fanno enormi sforzi per cercare di rendere la città accogliente e funzionale, e poi ti capita questo. Bisogna che gli stabiesi imparino ad amare di più la loro città, e non solo a parole”.