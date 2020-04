Cronaca

Castellammare - Monitoraggio acque foce Fiume Sarno, oggi nuovi rilievi Arpac

La Guardia Costiera insieme all’ARPAC ha campionato le acque nel tratto di mare antistante la foce.

martedì 21 aprile 2020 - 13:28

Nella giornata odierna, in seguito delle direttive emanate dal del Ministro dell’Ambiente del Territorio e del Mare, Sergio COSTA, e sotto il coordinamento del Capo del Reparto Ambientale Marino del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Contrammiraglio (CP) Aurelio CALIGIORE e del Direttore Marittimo della Campania Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro Giuseppe VELLA, il personale della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia insieme a tecnici dell’ARPAC ha effettuato monitoraggio e campionamento delle acque di mare antistanti la foce del Fiume Sarno, a confine tra i Comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata. A bordo del Battello “Helios” dell’ARPAC, il personale della Guardia Costiera stabiese agli ordini del Capitano di Fregata (CP) Ivan SAVARESE insieme ai tecnici dell’ARPAC hanno effettuato n° 3 campionamenti nel tratto di mare antistante la foce del fiume Sarno, vicino lo scoglio di Rovigliano, e n° 1 campionamento più verso il largo a circa 3 miglia dalla costa.





IL battello “Helios” è dotato di Gru per la movimentazione della strumentazione pesante per i prelievi di sedimenti marini su fondali, di Sonde multiparametriche per l’acquisizione in tempo reale della profondità di temperatura, salinità, pH, ossigeno disciolto, clorofilla e torbidità dell’acqua e di computer per l'acquisizione dei dati e strumentazione elettronica di interfaccia alla strumentazione in mare.



I controlli ed il monitoraggio delle acque alla Foce del fiume Sarno e del tratto di mare antistante continueranno da parte della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia insieme all’ARPAC anche nei prossimi giorni, al fine di verificare l’effettivo miglioramento delle acque a seguito del blocco delle attività industriali della zona in relazione all’emergenza Covid19.

