Cronaca

Castellammare - Mensa fuori uso alla Di Capua, il servizio tornerà attivo lunedì 8 ottobre

Riparato il guasto alla cucina: dalla prossima settimana tutto tornerà alla normalità

di Gennaro Esposito sabato 6 ottobre 2018 - 10:53

E' stato riparato il guasto alla cucina della scuola Di Capua con sede in via Pietro Carrese. Da lunedì 8 ottobre, infatti, i bambini dell'Infanzia potranno pranzare a scuola senza più dover uscire anticipatamente a causa della mensa fuori uso. Lunedì scorso i tecnici non hanno potuto lavorare in quanto mancavano acqua e gas che rendevano impossibile le operazioni di cucina. Per tutta la settimana gli studenti hanno subito disagi dovendo uscire alle 13 invece che alle 16 come prevede normalmente la scuola. Il tutto aveva fatto infuriare le mamme le quali non avevano ricevuto rassicurazioni da parte della direzione scolastica e allo stesso tempo da parte del Comune. «Non possono andare a controllare lo stato di un locale il giorno prima che parta il servizio, è assurdo» hanno spiegato.

Informata del guasto, l'assessore alla Scuola Diana Carosella ha seguito personalmente la vicenda coordinandosi con i tecnici comunali per poter riparare il guasto e ripristinare correttamente il servizio. Secondo quanto si apprende, già da lunedì 8 ottobre tutto dovrebbe tornare alla normalità visto che la cucina presente nella sede di via Pietro Carrese è nuovamente funzionante. I controlli comunque saranno costanti nel corso delle settimane per evitare il riproporsi di simili problemi che potrebbero causare disagi enormi alle famiglie stabiesi. Solo una settimana di ritardo, quindi, per gli studenti della Di Capua ma da lunedì prossimo si ritorna alla routine.

Gli ultimi articoli di Cronaca