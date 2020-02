Cronaca

Castellammare - Mascherine e Amuchina esaurite. Al San Leonardo in arrivo kit di protezione per gli infermieri

Accolte le richieste dei sindacati che stamattina hanno incontrato i vertici aziendali dell’Asl Napoli 3 Sud.

di Titti Pentangelo giovedì 27 febbraio 2020 - 14:42

“Mascherine esaurite”. “Amuchina esaurita”. Questi i cartelli affissi sulla porta di alcune Farmacie dell'area stabiese dove non si trovano né mascherine né Amuchina. Intanto, all’ospedale San Leonardo in arrivo occhialini per il personale e dispenser gel per il lavaggio corretto e preventivo delle mani. Ordinate anche 10mila mascherine per tutti i presidi dell’Asl Napoli 3 Sud dopo le richieste dei sindacati che stamattina hanno incontrato i vertici aziendali presso l’Asl di Torre del Greco.



“Plaudiamo all impegno e alla disponibilità accordataci e mostrataci per prevenire la probabile emergenza Covid-19”, ha detto Raffaele Amodio del sindacato FSI USAE. “Bisogna - ha aggiunto - adottare misure e protocolli urgentissimi e non creare allarmismi inutili”.



L’incontro urgente era stato sollecitato proprio dai sindacati per avere un’informativa precisa sugli accorgimenti che la direzione dell’azienda sanitaria stava mettendo in campo.

Anche il sindaco Gaetano Cimmino era intervenuto, chiedendo una distribuzione capillare dei kit contenenti i dispositivi di protezione individuale. Secondo il segretario provinciale della Federazione Sindacati Indipendenti Antonio Cascone, infatti, non tutti i kit in dotazione avevano materiale idoneo a proteggere da eventuali contatti con i pazienti contagiati, soprattutto perché non tutti contenevano gli occhialini. Ora si spera che arriveranno presto e che verranno distribuiti rapidamente a tutto il personale sanitario. Lo ricordiamo, le mascherine non servono a tutti, ma soltanto a chi è infetto o a chi si trova in stretto contatto con i contagiati. Giustissimo che ne siano provvisti i medici e il personale sanitario, ma non serve a nulla razziare le farmacie, meglio lasciare le mascherine a chi ne ha davvero bisogno.

